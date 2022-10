IP Österreich vermarktet Sport 1

Rund 150 Gäste folgten der Einladung von IP. Weitere 400 waren via Livestream dabei. Sie alle führte RTL-Moderatorin Katja Burkard durch die eineinhalbstündige Portfoliopräsentation.

Doch zuerst war es an IP-Chef Walter Zinggl, die Zuschauer zu begrüßen. Er enterte die Bühne als Hologramm. „Wir wollen mit dem heutigen Screening unsere zukunftsorientierte Ausrichtung verdeutlichen. Auch wenn wir aktuell noch nicht vorhaben, unsere beruflichen Tätigkeiten ins Metaverse zu verlagern, beschäftigen wir uns selbstredend mit neuen Entwicklungen und Zukunfts-Trends. Denn wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Werbekunden stets den bestmöglichen, medialen Zugang zu ihren Konsument:innen zu ermöglichen. Und wenn das zukünftig das Metaverse sein wird – ja dann werden wir auch dort tätig werden. Erreichen Sie mit uns heute das Next Program Level sowie das Next Ad Level“, machte er Appetit auf das Folgende.

Dann war es an RTL Deutschland, die ersten Highlights seiner Streamingplattform RTL+ und den TV-Sendern RTL, VOX, NITRO, RTLup, ntv, SUPER RTL und TOGGO zu präsentieren. Beim darauffolgenden Bühnentalk mit Head of TV & Entertainment der RTL Deutschland, Sascha Schwingel und Fernsehmoderator Jan Köppen wird klar, dass ein wichtiger Schwerpunkt bei RTL+ Originals liegt. Insgesamt investiert das Medienhaus jährlich mehr als einer Milliarde Euro in neuen Content. Dazu gibt es unter anderem eine umfangreiche Partnerschaft mit der US-amerikanischen National Football League (NFL), die den Erwerb von Live-Übertragungsrechten im Free-TV und auf RTL+ für fünf Saisons mit wöchentlichen Live-Spielen im Ligabetrieb, darunter auch der Super Bowl, beinhaltet.

RTLZWEI Geschäftsführer Andreas Bartl verspricht zahlreiche Neustarts in der kommenden Saison und präsentiert den Sender als Home of Reality mit dem Fokus auf echte Menschen und Geschichten. „Reality à la RTLZWEI sind reale Probleme – einfühlsam und humorvoll erzählt – und bringen Unterhaltung mit Aha-Effekt und Nutzwert”, so Bartl. Zudem sollen Retro-Shows der 90er warme Gefühle wecken.

Auch die österreichischen Sender im IP-Portfolio gaben einen Einblick ins Programm. Max Mahdalik (Head of krone.tv), Matthias Hranyai (Geschäftsführer schauTV) und Sandra Gruner (Director of Strategy & Sales bei R9) berichteten von emotionsgeladenen Inhalten.

Der Sportsender Sky Sport Austria lockt laut Head of Sales David Koppensteiner mit Verlängerungen der Exklusivrechte für alle drei UEFA Klub Wettbewerbe und für die österreichische Fußball Bundeliga. Zudem überträgt Sky in Zusammenarbeit mit EA Sports nun auch eSports Veranstaltungen wie die eBundesliga.

Im anschließenden Programmpunkt „Next Ad Level“ plauderten die IP-Werbe-Experten über Neuerungen in ihrem Nähkästchen. „Die bevorstehenden Neuerungen am klassischen TV-Markt, wie die HbbTV-Messungen, lassen Online & lineares TV weiter verschmelzen. Das wird den Markt auf ein neues Niveau heben. Leider steht in der Diskussion um lineares TV aktuell der Reichweiten-Rückgang bei gewissen Zielgruppen sehr stark im Fokus. Doch bei all dem dürfen die Vorteile von klassischem TV – ROI, breite Zielgruppenansprache, Massenreichweite, Brand Safety uvm. – nicht aus dem Diskurs verschwinden. Das sind KPIs, die für einen erfolgreichen Marketing-Mix essenziell sind. Wir stehen hier mit Sicherheit vor neuen Herausforderungen“, so Simone Ratasich, Head of TV Sales bei IP Österreich. Matthias Zottl, Head of Online Sales bei der IP Österreich, konkretisiert: „Wir bauen unser non-lineares Angebot und damit vor allem unsere Online-Reichweiten stetig aus. So werden wir 2023 eine enorm gesteigerte Reichweite im Bereich Total Video anbieten können – mit Fokus auf VOD & CTV. Abseits der Reichweiten-Steigerung haben wir zudem den Anspruch, mit dem schnelllebenden Wandel in der Online-Welt Schritt zu halten, um unseren Kunden state-of-the-art Werbemöglichkeiten anbieten zu können. Diesen Sommer haben wir den ersten Schritt in Richtung Online-Audio gewagt und unser Produkt namens Audioplay auf den Markt gebracht. Damit können erstmals reine Hörfunkwerbekunden ihre Audiospots auf unserer VOD-Plattform RTL+ ausliefern und von den sensationellen Leistungswerten profitieren. Der Hörfunkwerbekunde wird mit Audioplay im hochqualitativen Umfeld gehört und gesehen.”

Die ersten Produkte des Innovation Teams bewegen sich im Bereich des Influencer Marketings. Dazu hat die IP unter anderem die B2C Dachmarke „inspoworld“ kreiert. „Hier werden wir hinkünftig alle Produkte bündeln, die – wie der Name schon sagt – Konsument:innen inspirieren sollen. Sie alle vereint der Bestandteil von Influencer Marketing und das stets mit einem crossmedialen Gedanken“, so Claudia Ostermann-Schabata, Head of Marketing & Innovation bei IP Österreich. Neben bereits verkaufsfertigen Produkten wie Live Shopping Events und Influencer Spots wird auch ein aus den USA stammendes Konzept des Creator-Houses angedacht. Dieses wird exklusiv von Influencern bewohnt, die während ihres Aufenthaltes eine einzigartige Bewerbung mit Storys und Posting für die Social-Media-Kanäle der Werbekunden kreieren. Für alle Produkte im Bereich Influencer Marketing arbeitet die IP Österreich exklusiv mit demInfluencer Market Place influence.vision zusammen.

Schließlich gab es zum Abschluss noch eine Neuigkeit. Ab 1. Jänner 2023 können über IP lineare als auch non- lineare Werbeplätze des Senders Sport 1 gebucht werden. „In den Gesprächen mit Sport 1 hat sich eine sehr ähnliche Position mit unseren Gedanken einer crossmedialen und innovativen Ausrichtung in 360° Ansätzen ergeben. Demnach wird sich der ganzheitliche Gedanke auch in der Vermarktung widerspiegeln. So wollen wir gemeinsam den Sender in Österreich auf ein neues Niveau heben. Und ein bissale Erfahrung im Sport haben wir ja auch“, erzählte Zinggl.