IP Österreich baut Sales-Team aus

Sie fungiert bei IP Österreich zukünftig als Sales Managerin Innovation & Crossmedia. Dabei kümmert sie sich neben dem Verkauf auch um die erste Konzeption und die Abwicklung der Werbelösungen. „Sie kann von ihrer langjährigen Erfahrung in der B2B- Vermarktung in ihren Tätigkeiten bei uns profitieren und den Verkauf unserer Innovationsprodukte wie beispielsweise das Live Shopping, TV First oder den Green Frame kompetent vorantreiben“, so IP Head of Marketing und Innovation Claudia Ostermann-Schabata zur Personalie.

Zuletzt war Lederle beim deutschen Startup Cannyboard (ehemals Weframe) als Regional Account Managerin für den österreichischen Markt zuständig und übernahm die Position der Global Key Account Managerin und damit die Verantwortung für den internationalen Markt.