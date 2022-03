Invia Group & KTHE

Die Invia Group, europäischer Marktführer im Segment der Online-Reisen, hat sich nach einem Agenturscreening und darauffolgenden Pitch für die Zusammenarbeit mit der Wiener Kreativagentur Kobza and the hungry eyes (KTHE) entschieden. „Das Team von KTHE hat es am besten verstanden, diese Strahlkraft und die Vorteile für unsere Kunden kreativ zu bündeln. Die Wahl auf eine Wiener Agentur erfolgte vor allem auch aufgrund dem Verständnis von KTHE für die 7 Kernmärkte Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn“, so Boris Raoul, CEO der Invia Group.

„Die Invia Group verfügt über starke Marken und starke Markpositionen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit diesem tollen Kunden und die Invia Group in den 7 Märkten noch erfolgreicher zu machen“, so Marc Kobza, Kobza and the hungry eyes (KTHE). Die Invia Group erreicht mit Portalen wie ab-in-den-urlaub.de, invia.cz, travelplanet.pl und fluege.de über 200 Mio. Besucher und 3 Mio. Kunden pro Jahr.

Über KTHE

Kobza and the hungry eyes (KTHE) ist eine in Wien ansässige Kreativagentur und gehört zur Kobza Media Group. Die Agenturgruppe agiert mit ihren Kunden aus Wien in mehr als 20 Ländern. Zum Portfolio gehören Kunden wie die Vienna Insurance Group (VIG), Microsoft, Samsung, Remus, Lifebrain, Petrus Funds, Kathrein Privatbank, City of Vienna, Henn Group, uvm.