Instagram testet Option für „Private Sharing“

Instagram hat eine neue Option in seine App integriert, die es Nutzern erlaubt, gepostete Meldungen ausschließlich mit dem engsten Freundeskreis zu teilen. Das Feature, das im Moment nur einige ausgewählte User in ihrem Nachrichten-Feed zu sehen bekommen, soll vor allem dem zunehmenden Trend des „Private Sharing“ Rechnung tragen, wie es aus der Führungsetage der Facebook-Tochter heißt. Ziel ist aber auch, dadurch die Gruppenkommunikation im sozialen Netzwerk zu stärken.

Trend zu Direktnachrichten

„Instragram-Nutzer teilen heutzutage wesentlich mehr Inhalte über Direktnachrichten als über Postings oder Storys in den News-Feeds“, so Instagram-Chef Adam Mosseri Ende Juni via Twitter. Diese Erkenntnis habe ihn und sein Team dazu veranlasst, neue Features zu entwickeln, um sich an diesen Trend anzupassen und besser auf die veränderten Bedürfnisse der User einzugehen. Einige Ideen dazu, wie Optionen für kollaboratives Posten oder Nachrichtensammlungen in Chats, seien bereits umgesetzt.

Mit der neuen Möglichkeit, gezielt auszuwählen, ob Anwender Inhalte mit der gesamten Community oder nur mit engsten Freundeskontakten teilen wollen, ist „Private Sharing“ endgültig bei Instagram angekommen. „Weil es nun möglich ist, Postings nur mit engen Freunden zu teilen, hoffen wir auch, dass die User stärker dazu animiert werden, öfter etwas zu teilen, weil sie sicher sein können, dass ja nur einige wenige vertrauenswürdige Personen ihre Updates sehen können“, unterstreicht Mosseri.

Influencerin entdeckt Feature

Als eine der Ersten entdeckt hat das neue Feature auf Instagram die Influencerin und Marketing-Expertin Lia Haberman. In einem Twitter-Posting veröffentlichte sie einen Screenshot der Option, die über eine neue Auswahlfläche für das Zielpublikum beim Erstellen neuer Nachrichten zu erreichen ist. Dort lässt sich dann mit nur einem Klick festlegen, ob diese für alle oder nur für „enge Freunde“ ersichtlich sein sollen. Diese Einstellung betrifft dann nur das jeweilige Posting und kann von Meldung zu Meldung variieren.

