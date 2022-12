Infoscreen zeigt Wien in 50 Objekten

Ende 2023 wird es dann soweit sein. Und das drei Jahre lang renovierte Museum wieder seine Pforten für Besucher öffnen. Um dieses Ereignis im Gedächtnis der Wiener festzuhalten, startete das Museum gemeinsam mit Infoscreen eine spezielle Kampagne. 50 Wochen lang wird jeweils am Samstag eines der Highlight-Objekte aus der Sammlung des Museums im Fahrgast-Sender präsentiert. „Die 50 Objekte, die wir für die Kampagne ausgesucht haben, zeigen die Vielfalt unserer Sammlung und erzählen gleichzeitig die Geschichte unserer Stadt. Und um diese Geschichten niederschwellig in die Stadt zu tragen, ist Infoscreen der ideale Partner“, so Wien Museum-Direktor Matti Bunzl.

Gestartet wurde die Kampagne mit Informationen zu einem aus Gips, Karton und Papier gefertigten Miniatur-Stadtmodell aus dem Jahr 1898 von Architekturmaler Erwin Pendl. Wie alle übrigen 21-sekündigen Beiträge endet auch dieser mit dem 3-sekündigen Werbe-Closer Bald wieder im neuen Wien Museum.