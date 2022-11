Infoscreen beruft Teamleiter Marketing

Kern werkt bereits seit fast 13 Jahren beim so genannten Fahrgast-Sender. In dieser Zeit war er vor allem für den Aufbau von Sportkooperationen verantwortlich. So schloss er unter anderem Medien-Partnerschaften mit Rapid, WSG Tirol, Vienna Capitals, Black Wings Linz, dem Vienna City Marathon, der Beachvolleyball-WM und -EM in Wien oder der Erste Bank Open. Als Teamleiter Marketing, Events und Sportkooperationen soll seine Tätigkeit nun breiter aufgestellt werden. So soll er unter anderem den Rebranding-Prozess von Infoscreen unterstützen. Dabei setzt man auf seine Erfahrung im Kundenkontakt. „Dieses Wissen ist ein wertvolles Kapital, um die Marke Infoscreen gegenüber Werbekunden und Zuseher:innen weiter zu schärfen und klarer zu positionieren“, so Sales&Marketing-Leiter Hans-Jörg Steiner.