Infoscreen begrüßt Heimkehrer

Die Position kennt Mersich schon. Er war bereits von 2000 bis 2012 für Infoscreen tätig. Zuerst als Grafiker, dann als Produktionsleiter und schließlich als Teamleader Graphic Design. In der Zwischenzeit werkte Mersich bei Cinepromotion und DMS. „Seine fachliche Qualifikation ist hervorragend, seine Führungsqualitäten haben sich schon am ersten Tag gezeigt“, so Stefanie Paffendorf, Program Director Infoscreen, zur Personalie.