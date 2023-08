Influencer preisen häufig gefälschte Waren an

22 Prozent der britischen Verbraucher im Alter von 16 bis 60 Jahren, die in sozialen Netzwerken aktiv sind, haben schon einmal gefälschte Waren gekauft, die von Influencern angepriesen worden waren. Das haben Forscher der University of Portsmouth herausgefunden. Demnach profitieren Fälscher oft von der Popularität und dem Vertrauensvorschuss, den-Influencer genießen, um ihre illegalen Waren an den Mann zu bringen. Influencer machten es den Kunden leicht, gefälschte Waren zu finden und zu kaufen.

Junge Verbraucher fallen am ehesten den Überzeugungstaktiken der Influencer zum Opfer. Erwachsene im Alter von 16 bis 33 Jahren kaufen dreimal so häufig gefälschte Waren wie Verbraucher im Alter von 34 bis 60 Jahren. Männer machen 70 Prozent aller Käufer aus, wobei ihre Risikotoleranz und Anfälligkeit für Influencer zu dieser hohen Prävalenz beitragen.

„Menschen, die sich in den sozialen Medien tummeln, verlassen sich häufig auf die Meinung von Dritten. Influencer lösen zunehmend das eigene Urteil der potenziellen Käufer ab“, so Mark Button, Direktor des Zentrums für Cyber- und Wirtschaftskriminalität an der Hochschule. Fälschungen seien zu einem globalen Wirtschaftsverbrechen mit weitreichenden Folgen geworden, und Influencer würden diesen Handel erleichtern.

Weltweit werden jährlich gefälschte Waren im Wert von 509 Mrd. Dollar umgesetzt. Das entspricht 2,5 Prozent des internationalen Handels. „Dieser illegale Handel führt zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten für legitime Unternehmen durch die Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum“, sagt Button. Er lasse auch die Zahl der Fabriken ansteigen, die derartige Waren produzieren. Die Menschen, die dort arbeiten, würden meist ausgebeutet.

Der Handel mit gefälschten Waren befeuert laut den Experten auch kriminelle Unternehmungen, gefährde die nationale Sicherheit und unterstütze terroristische Gruppen. Es gebe jedes Jahr Tausende von Todesfällen durch gefälschte Arzneimittel und Risiken, die von gefälschten Kosmetika, minderwertigen Lebensmitteln, Spielzeug, Elektrogeräten und Batterien ausgehen.

Die Bewältigung dieses komplizierten Themas erfordere ein tieferes Verständnis der Kräfte, die die Nachfrage antreiben, wozu auch der Einsatz von Social-Media-Influencern gehört. „Social Commerce ist das neue Marketing, und die Social-Media-Influencer sind die neuen Könige“, klagt Button.

