Indien: Epic Games gegen Google-Warnung

Warnhinweise im Google Play Store in Indien, sogenannte „Scare Screens“, erschweren Usern den Download von Drittanbieter-Apps, behauptet Spieleentwickler Epic Games gegenüber der staatlichen Company Law Appellate Tribunal. Aufgrund einer Reihe künstlich auferlegter Hindernisse, die den Download erschweren, besteht laut Epic Games ein Verstoß gegen von der Competition Commission of India (CCI) festgelegten Marktspielregeln, wie „The Economic Times“ berichtet.

Google gelobt Besserung

Diese Warnhinweise wurden laut dem Spieleentwickler von Google zudem verschwiegen und seien somit eine direkte Missachtung der Anweisungen des Obersten Gerichtshofs, behauptet Epic-Games-Sprecher Bakari Middleton. „Oftmals werden solch Warnhinweise mit dem Hintergedanken eingesetzt, die Monopolstellung zu halten und Konkurrenz auszuschalten“, erklärt Michael Benda, Gründer von Zeppelin Studio, gegenüber pressetext.

Google arbeitet bereits an der Umsetzung der CCI-Richtlinien. Durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern und Entwicklern gestaltet sich der Prozess aber als äußerst langwierig, berichtet Google in einem Blogbeitrag. Das Unternehmen habe bereits einen Plan zur Umsetzung der Maßnahmen eingereicht und verfolge das Verfahren. Auch sei Berufung eingelegt worden. „Google sichert sich durch diese Hinweise auch rechtlich ab. Oft muss man für den Download dann AGBs unterschreiben“, so Benda im Gespräch mit pressetext.

Android boomt in Indien

Googles mobiles Betriebssystem ist auf über 95 Prozent aller Smartphones in Indien installiert. Diverse Apps sind meist vorinstalliert und lassen sich nicht löschen. Das ist in Europa bereits möglich und wird in Indien von der CCI stark kritisiert. Die Alphabet-Tochter will ihr Betriebsystem in Indien entsprechend anpasssen. So ließen sich künftig Suchmaschinen frei wählen und Apps von externen Entwicklern zu Vorinstallation anmelden.

PTE/Red.