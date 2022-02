Ich bin Glasfaser

Die fasziniert vor allem mit ihren Fähigkeiten. Denn sie ist „der Beginn eines neuen Zeitalters“, „die Vision, die Realität wird“, „weltweites Zusammenarbeiten“ oder „virtuelles Lernen“. Sie ist eben Glasfaser. Oder besser: GlasfA1ser. Denn mit dieser Wort-Bild-Marke bewirbt der Telko seinen Ausbau des Glasfaser-Netzes.

In der Kampagne gipfelt dies im Claim Hallo, Zukunft! Hallo, GlasfA1ser! „Unsere neue Glasfaser-Kampagne eröffnet eine neue, blau codierte Welt innerhalb der A1 Brand, die sich nahtlos in die Gesamtkommunikation einfügt. Mit der neu kreierten Wort-Bild-Marke GlasfA1ser besetzen wir eine ganze Technologie für A1 und unterstreichen so unsere Marktführerschaft“, so A1-Marketing Director Marco Harfmann anlässlich des Kampagnen-Starts.

Produziert wurden die Spots an drei Tagen in Wien. Die größte Herausforderung für die Schauspieler dabei: Die überwiegende Anzahl der Szenen wurden vor Green Screen beziehungsweise mit CGI-Elementen gedreht. Die Darsteller mussten so mit Objekten interagieren, die sie gar nicht sehen konnten.

Die Regie für die Spots übernahm Mario Feil. Zu sehen und zu hören ist die Kampagne im TV, Print, Radio, auf Plakaten, Online, OOH und am POS.

