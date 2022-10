iabNETwork widmet sich der Frauenpower

Jedes fünfte neu gegründete Start-up in der Europäischen Union ist ein Female Start-up. Mit 36 Prozent liegt der Anteil in Österreich noch darüber. Obwohl sie einen höheren Return on Invest als rein männliche Teams erzielen, geht nur jeder neunte investierte Euro in ein Jungunternehmen mit zumindest einer weiblichen Gründerin. Zu diesen Schlüssen kommt der Report Female Start-ups & Investing, den das Gründerzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft erstellt hat. Die detaillierten Ergebnisse präsentiert Rudolf Dömötör im Rahmen der Veranstaltung iab NETwork am 18. Oktober im weXelerate ab 9:30 Uhr.

Diskutiert werden die Erkenntnisse des Reports anschließend in einer von Sabrina Oswald (Futura) moderierten Runde unter dem Titel Frauen in Führung – Wie Frauen in der Digitalbranche erfolgreich(er) sind mit Vada Müller (Leaders in Heels), Stefanie Reif (Google), Jürgen Schmidt (Strg.at), Barbara Sladek (Biome Diagnostics), Marie Boltenstern (Boltenstern) und Doris Christina Steiner (Jung von Matt Donau). Sie erörtern auch, welche Rolle Frauen dabei zukommt, die Arbeitswelt der Zukunft zu gestalten und Firmen zukunftsfit für den Arbeitsmarkt von morgen zu machen.

Die Teilnahme am iab NETwork ist für Mitglieder des iab austria kostenlos. Für Nichtmitglieder sind Tickets um 70 Euro (exkl. USt) erhältlich. Informationen und Anmeldung auf iab-austria.at.