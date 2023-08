iab austria lud zum Programmatic Day

In die Wiener Urania lud das internet advertising bureau austria (iab austria) zum Wissensaustausch am Programmatic Day. Dabei unterhielt man sich ausführlich über die aktuellen Trends in der programmatischen Werbung.

Nachdem am Tag also die Köpfe rauchten, hieß es am Abend: Entspannung. Und zwar beim sommerlichen Get-Together im Klyo in der Wiener Urania. Hier wurde unter anderem der bereits einbrechende heiße Herbst von den rund 300 Gästen diskutiert. Schließlich läuft bereits der Countdown zum Beginn der cookiefreien Zukunft. Als weiteres großes Thema poppt immer wieder Künstliche Intelligenz auf. Und schließlich steht am 19. Oktober der webAD an. „Die Digitalwirtschaft befindet sich in einer spannenden Transformationsphase, in der Know-how besonders gefragt ist. Mit Veranstaltungs- und Ausbildungsformaten wird das iab austria den Wissensaustausch fördern und die Branche unterstützen“, kündigt iab-austria-Geschäftsführerin Ursula Gastinger an.

Mit dabei waren unter anderem Lena Artes (Mediaplus), Attila Bako (Mindshare), Verena Bauer (IP Österreich), Michael Bertalan (VGN Medien Holding), Thomas Bokesz (IPG Mediabrands), Roland Divos (Show Heroes), Joachim Feher (RMS Austria), Jörg Fessler (Bridge Media), Michaela Filipovic (Nespresso), Christoph Gabriel (Mediamarkt), Gerhard Günther (Digitalsunray Media), Paul Hausleitner (Autoscout24), Kathrin Hirczy (Billa), Angelika Hrubi (Google), Reinhard Igler (Krone Multimedia), Andreas Janzek (Kleine Zeitung), Barbara Kaufmann (Laola1), Georg Klauda (K Digital), Barbara Klinser-Kammerzelt (Dentsu), Niklas Kollat (The Trade Desk), Simone Kraft (Bank99), Sebastian Lanner (Monitorwerbung), Stefan Lorbeer (ÖAMTC), Clemens Marischen (Die Goldkinder), Melchior Müller (Mediaprint), Stefan B. Müller (Virtual Minds), Eva Oberecker (Mindtake Research), Bernd Platzer (Purpur Media), Wolfgang Pernkopf (Goldbach), Sabrina Pohlplatz (Österreichische Lotterien), Laura Pöltl (Adverserve), Helene Roba (Wien Tourismus), Lucas Schärf (Connect Ad), Bettina Schatz (Willhaben), Jan-Eike Schilling (Httpool), Matthias Seiringer (ORF-Enterprise), Millad Shahini (Allianz), Alena Spitzer (BBDO Wien), Lisa Stadler (Karriere.at), Marion Stelzer-Zöchbauer (COPE Content Performance Group), Theresa Sternbach (Gewista), Andrea Unger-Posch (Ströck), Thomas Urban (Digitalisten), Lisa Weichselbaum( e-dialog), Hannes Wurzwallner (Capture Media) oder Viktoria Zischka (REWE Group).