Hype um Retro Gaming auf YouTube hält an

Auf YouTube ist in den vergangenen Monaten ein regelrechter Hype um alte Retro-Videospiele aus den 1980er- und 1990er-Jahren losgebrochen. Laut dem „Culture and Trends“-Team des Videoportals ist die Menge an Content, den Creators im Laufe der ersten Hälfte 2023 rund um das Thema hochgeladen haben, im Vergleich zu 2007 um das 1.000-Fache nach oben geschnellt. Um diesem starken Trend Rechnung zu tragen, hat die Google-Tochter sogar kurzzeitig ihr Logo im Retro-Gaming-Stil umgestaltet.

Enorme Zuwächse festgestellt

„Ihr habt heute vielleicht bemerkt, dass sich das YouTube-Logo verändert hat. Es soll euch auf eine nostalgische Reise in die Welt der Retro Games und -konsolen einladen“, erklärt Alex Gomez, Product Marketing Manager bei YouTube Gaming. Mit der Aktion wolle man nicht nur zum Ausdruck bringen, wie stolz man darauf sei, dass die eigene Community das Thema Retro Games am Leben erhält. Man wolle auch das starke Interesse an diesem Sektor aufzeigen, das in den vergangenen 20 Jahren enorme Zuwächse verzeichnet hat.

„Tatsächlich wurden 2023 im Vergleich zu 2007 schon jetzt 1.000 Mal mehr Videos hochgeladen, die in Zusammenhang mit Retro Gaming stehen. Das sind eine ganze Menge Let’s Plays, Speedruns, Hot Takes, Mods und Stunden von Geschichtsunterricht“, so Gomez. Dass dieses Thema gerade jetzt derart durch die Decke geht, während sich die Games-Branche fast mit Lichtgeschwindigkeit weiterentwickelt, sei ungemein spannend und lustig. „Videospiele werden immer größer, immersiver und realer und die Grenzen des Spielens werden zunehmend ausgeweitet.“

Games von 2000 bis 2010 retro

Nach einer eingehenden YouTube-Analyse bezieht sich die große Mehrheit der Video-Uploads zum Thema Retro Gaming auf Spiele und Konsolen aus den 1980er- und 1990er-Jahren. Aber auch bei Titeln, die zwischen 2000 und 2010 erschienen sind, wurde ein „leichter Zuwachs“ verzeichnet. „Das zeigt, dass sich auch das Retro Gaming ständig weiterentwickelt und erweitert. Heute werden auch Konsolen aus dieser Zeit langsam als retro wahrgenommen“, gibt Gomez zu bedenken.

PTE/Red.