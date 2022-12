Hongkong: Instagram hilft bei Uni-Vorbereitung

Viele angehende Studenten in Hongkong nutzen zur Vorbereitung auf die Zulassungsprüfung zur Universität, das sogannte Diploma of Secondary Education (DSE), immer öfter freiwillige Lehrprogramme, YouTube und Microblogs auf Instagram. Eine dieser Plattformen ist Hkdsegayau. Sie bietet für die 14.000 Follower auf Instagram Lerntipps und viele andere nützliche Infos. Die Team-Mitglieder teilen gelegentlich auch persönliche Geschichten und Probleme aus ihrer Schulzeit. Jenen, die mit der DSE-Vorbereitung kämpfen, werden Taktiken für effektives Lernen und Methoden, um motiviert zu bleiben, erklärt.

„Überlebende“ helfen Jungen

Laut Hkdsegayau-Gründerin Zoe Poon haben Schüler häufig das Gefühl, dass sie sich in einem endlosen Kreislauf von Aufstehen, Lernen und Schlafen befinden. Häufig sei auch Schlafen keine Option. „Es ist nicht unüblich, dass Schüler durchmachen, nur um noch mehr Wissen in ihre Köpfe zu stopfen“, sagt sie. Da sich die Studenten in spe häufig über eine überwältigende Menge an Quizzen, Hausaufgaben und anderen Prüfungen beschweren, scheinen die Beobachtungen von Poon durchaus fundiert zu sein.

Poon zufolge handelt es sich bei ihr und den Team-Mitgliedern um „Überlebende dieser quälenden öffentlichen Prüfung“. Die sozialen Medien haben, so Poon, die Menschen einander nähergebracht, vor allem wenn die Regelungen zu sozialem Abstand es schwer machen, sich offline zu treffen. Instagram habe in den vergangenen Jahren einen Zuwachs an Teen Creators erlebt. Innerhalb der Instagram-Community von Hongkong entfällt auf lokale Studenten und private Tutoren der Großteil der Bildungsinhalte. Poon hat einen Doppelabschluss in Wirtschaft und Recht. Sie brauchte jedoch nicht lange, um herauszufinden, dass sie keine Rechtsanwältin sein wollte. „Stattdessen fand ich meine Passion im Teilen von Wissen und der Begeisterung, Projekte von Grund auf aufzubauen.“

PTE/Red.