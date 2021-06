Hoffnung auf Hilfe

Glacier Kwong, eine Demokratie- Aktivist, hofft auf Österreichs fortgesetzte Unterstützung für die Demokratie in Hongkong. Am Donnerstag traf Kwong auf Einladung der Grünen-Sprecherin für Außenpolitik und Menschenrechte Ewa Ernst- Dziedzic in Wien die österreichische Nationalratsabgeordnete. Die jüngsten Festnahmen von fünf Mitarbeitern der pro-demokratischen Zeitung „Apple Daily“ in Hongkong bezeichnete sie gegenüber der APA als „eklatante Verletzung der Pressefreiheit“. ExtraDienst berichtete darüber.

Die Festnahme zielte darauf ab, die gesamte Hongkonger Presse im Vorfeld der traditionellen Demokratiekundgebungen. Am 1.Juli einzuschüchtern, so Kwong. Grünen- Politikerin Ernst- Dziedzic forderte in einer Aussendung vom Donnerstag unter anderem, den Kulturaustausch mit China verstärkt auf propagandistische Absichten der chinesischen Regierungen zu überprüfen. Außerdem schlug Ernst-Dziedzic vor, das auf Eis liegende EU-China-Investitionsabkommen solle „als Hebel genützt werden, um den Menschenrechts-Dialog mit China zu intensivieren“.

APA/ Red.