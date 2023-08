Dies beinhaltet nicht nur PR-Aktivitäten für die Marke Calzedonia, sondern ebenso für die Marken Intimissimi, Tezenis sowie Falconeri.

„Ein vielseitiges Portfolio an weltweit bekannten Love-Brands, das sich nicht auf globale Kampagnen verlässt, sondern für den lokalen Markt wirklich maßgeschneiderte, neuartige und spannende Geschichten und Aktivierungen in den Vordergrund stellt“, so Heroes & Heroines Co-Gründerin und Creative Director Kira Stachowitsch zum Etat.