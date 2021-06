Heinz Mosser übernimmt zusätzliche Verantwortung

Mosser ist seit 22 Jahren für die ORF-Enterprise tätig, seit 2002 Verlagsleiter der ORF nachlese, seit 2011 Prokurist und seit sechs Jahren Finanzleiter. Er arbeitet auch in seinem neuen Verantwortungsbereich für den Musikverlag Sound & Vision eng mit CEO Oliver Böhm zusammen. Mosser ist Spezialist für strategisches Management, Organisationsentwicklung, Finanzen und Controlling.

Heinz Mosser wurde 1970 in Klagenfurt geboren und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie Kommunikationswissenschaft, Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien. 2005 promovierte er mit einer medienwissenschaftlichen Arbeit zum Thema Medienmanagement. Nach Stationen in der Kultur-, Tourismus- und Eventbranche startete Mosser 1999 im Controlling der ORF-Enterprise, zu dessen Leiter er 2000 avancierte und ein Jahr später zum stellvertretenden kaufmännischen Leiter ernannt wurde.

PA/red