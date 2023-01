Heimische Online-Shops könnten noch mehr internationale Kunden haben

DHL Express Austria sieht bei heimischen Webshops großes Potenzial für mehr internationale Kunden. Durchschnittlich kommen rund 33 Prozent der Zugriffe auf die Webshops aus dem Ausland, in einzelnen Branchen (Tierbedarf, Schmuck) liegt der Anteil mit 60 Prozent deutlich höher, ergibt eine Studie von DHL Express Austria unter 17.000 österreichischen Online-Shops. Der Anteil könnte aber noch erhöht werden, oft seien dafür nur kleine Maßnahmen nötig.

„Dank der internationalen Ausrichtung heimischer Unternehmen konnte der Standort Österreich die multiplen Krisen gut bewältigen. Um im globalen Wettbewerb auch weiterhin Schritt zu halten, gibt es im österreichischen eCommerce Bereich jedoch noch Aufwärtspotenzial“, sagte Ralf Schweighöfer, CEO von DHL Express Austria, in einer Aussendung vom Mittwoch.

Um mehr Kundinnen und Kunden aus dem Ausland anzuziehen bzw. die „Bouncerate“ – das ist die Rate der Personen, die die Webseite ohne Interaktion wieder verlässt – zu reduzieren, könnten zum Beispiel Webshops in mehreren Sprachen angeboten werden, so DHL. Bisher seien nur 2 von 10 Online-Shops in mehreren Sprachen verfügbar, 78 Prozent aller Shops würden dagegen auf Fremdsprachen verzichten.

Positiv wäre auch, wenn Kunden zwischen mehreren Währungen wählen könnten. Aktuell verwende der überwiegende Teil der Online-Shops (96 Prozent) nur Euro als Währung.

Ganz allgemein empfiehlt DHL Express Austria den Webshop-Betreibern, beim Thema Nachhaltigkeit auf die Wahl von Verpackungsmaterialien und auf Transportwege zu achten, da Kunden dem Thema eine immer größere Bedeutung beimessen. Weiters sei gute Kenntnis über die eigene Zielgruppe ein wichtige Voraussetzung für einen erfolgreich geführten Webshop.

APA/Red.