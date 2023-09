Heimat startet mit Freude

Geleitet wird das Designstudio von Simon Pointner. Er war die vergangenen sieben Jahre bei Heimat Wien kreativ engagiert, die letzten Jahre als Executive Creative Director. Mit dem Studio will er Design, Architektur, Markenstrategie und Projektmanagement vereinen und Branding, Raumgestaltung, Digitale Interaktion sowie Experience Design als Markenerlebnisse anbieten. Angenommen haben dies bereits Hypo NOE, cucinaAlchimia, Künstlerhaus Vereinigung, Weingut Heinzl Gettinger, White Hat Studios sowie First Facility.

Beheimatet ist das Studio Freude in der Praterstrasse 14. Hier findet sich auch der eigene Pop-Up Space POP14. Unter dem Motto Raum für das, was Freude macht. können sich hier Start-Ups und junge Brands in der Store Front des Design Studios einmieten.