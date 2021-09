Heike Fischer übernimmt Leitung der neuen Gewista-Unit

Die neu gegründete Unit „Shopping Center Advertising“ wird seit 1. September von Heike Fischer geleitet. In dieser Position verwaltet sie die Werbeflächen im Wiener Donau Zentrum und in der Shopping City Süd, dabei sowohl die Flächen in den Centern, wie Digitale City Lights, Promotionflächen und Aufzugswerbung, als auch die Werbeflächen in deren Umgebung. „Mit Heike Fischer haben wir eine Managerin gefunden, die sich in den Bereichen Marketing und Sales zu Hause fühlt. Sie ist genau die Richtige, wenn es darum geht, die neue Unit zu einer Erfolgsgeschichte zu machen“, sagt Andrea Groh, Chief Sales Officer bei Gewista.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und sehe großes Potenzial in der Vermarktung unserer brandneuen Digitalen City Lights. Zudem können wir unseren Kund:innen durch die Erweiterung unseres Produktportfolios einen ganzheitlichen und reichweitenstarken 360° Markenauftritt anbieten. Wir starten die Customer Journey bereits mit einer gezielten Selektion unserer Werbeträger rund um die beiden größten Westfield Premium Shopping Center in Österreich“, so Heike Fischer über ihre Pläne mit der neuen Unit.

PA/Red.