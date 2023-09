Havas Village Wien holt Neukunden

Im Rahmen eines Pitch konnte die Agentur den Lebensmittelhändler mit einer kombinierten Kreativ- und Media-Strategie überzeugen. „Bei Lidl stellen wir unter Beweis, dass die Idee unseres Havas Village, nämlich Strategie, Media, Kreation und Digital aus einer Hand anzubieten, für Kunden viele Vorteile bietet: Das Know-how vieler Spezialisten ist an einem Ort und kann je nach thematischer Anforderung abgerufen werden. Lidl kann so strategisch und gegebenenfalls auch kurzfristig auf das geballte Wissen zurückgreifen, was gerade für einen Handelskunden sehr wertvoll ist“, so Michael Göls, CEO Havas Village Wien, zum gewonnenen Etat

Begonnen hat man die Zusammenarbeit bereits im Sommer. Davon zeugt die Sommerkampagne, die sich in erster Linie um Obst und Gemüse drehte. Mit dabei war auch wieder Christina Stürmer als Testimonial.

Mehr Energie

Im Rahmen einer Ausschreibung konnte die Agentur zudem den Energieanbieter Maxenergy von sich überzeugen. Der möchte sein Angebot mit 100% Ökostrom in der Öffentlichkeit breitenwirksamer in Szene gesetzt wissen. „Wir sind für einen umfangreichen, strategischen Markenpositionierungsprozess von Maxenergy verantwortlich“, konkretisiert Stefan Schäffer, Managing Director Havas Village Wien. Der neue Etat umfasst auch die Betreuung des deutschen Marktes. Die neue Positionierung soll in den nächsten Wochen in einen Relaunch des Corporate Design und eine neue Kampagne münden.