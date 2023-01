Havas Village holt Stefan Schäffer

Dort füllte er bereits den Posten aus, den er nun bei Havas Village Wien bekleidet: Managing Director. Sein Fokus soll auf der Etablierung internationaler Produkte am heimischen Markt und dem Ausbau des Kundenportfolios liegen. „Mit Stefan Schäffer konnten wir einen absoluten Experten in unser Team holen, der unseren Ansatz der Meaningful Brands erfolgreich weitertragen wird“, so Havas Village CEO Michael Göls zur Personalie.

Schäffer startete seine Kreativ-Karriere bei Virtuals Identity. Später wechselte er unter anderem zu Lowe GGK, FCB & McCann Erickson bevor er bei Heimat Wien andockte.