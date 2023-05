Hans-Ströbitzer-Preis verliehen

Der vom Pressverein in der Diözese St. Pölten ausgeschriebene Preis wurde zum dritten Mal vergeben und erinnert an den langjährigen Chefredakteur der Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN). Dieser stehe für „Journalismus aus einem christlichen Weltbild heraus, kritisch, aber mit Respekt und stets auf die Würde des Menschen bedacht, nachhaltig wirksam, verantwortungsvoll und letztlich immer konstruktiv“. Nußbaumer meinte bei der Verleihung in St. Pölten laut Kathpress: „Voll sind die Scheunen meiner Erinnerung und der heutige Abend ist so etwas wie ein Erntedankfest.“ In seinem Leben habe es vier Personen gegeben, die für ihn, Nußbaumer, lebenslang ein Vorbild und eine unentbehrliche Orientierung gewesen seien. Dies seien Kardinal Franz König, Hugo Portisch, sowie SOS-Kinderdorf-Vater Hermann Gmeiner und der Forschungsreisende Heinrich Harrer gewesen. „Wer sich vom Geist dieser vier inspirieren lässt, macht die Welt friedlicher und gerechter“, so Nußbaumer angesichts bedrohlicher Veränderungen in Gesellschaft, Welt und Medien. „Jedes Qualitätsmedium, das wir verlieren, ist ein Todesfall für die Gesellschaft“, mahnte Nußbaumer mit Blick auf die politische Entscheidung über die Zukunft der Wiener Zeitung.