„Guten Morgen Österreich“ auf Überholspur

Das Format sei am Anfang von den Medien mit nicht ganz so viel Begeisterung aufgenommen worden, habe sich aber bis zum jetzigen Zeitpunkt gemausert. Die 45% seien ein absoluter Spitzenwert, aber auf jeden Fall „eine tolle Teamleistung”, so Pölzl. Sonst moderiert Pölzl die Sendung abwechselnd mit ihrem Kollegen Lukas Schweighofer und den jeweiligen Bundesländerkollegen die Sendung aus den Bundesländern. Jetzt senden sie Corona-bedingt zwar noch immer aus dem „GMÖ”-Truck, aber eben stationär vom Küniglberg aus. Pölzl denkt, dass es bald wieder in die Bundesländer geht, denn die Sendung auf Tour sei auch ein guter Markenbotschafter für den ORF. Vor allem im letzten Jahr habe man versucht, hauptsächlich positive Themen in der Sendung in den Vordergrund zu stellen.

PA/Red.