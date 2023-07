Gratis-Glotze

Ein dezenter Auftritt war offenbar nicht angedacht. Jede Menge Hollywoodstars, 10.000 Besucher, Selfies, Autogramme, tosender Jubel, eine riesige Show – so sieht großes Kino definitiv aus. Gefeiert wurde trotzdem kein neuer Megablockbuster. Als spendabler Gastgeber in São Paulo fungierte vielmehr jenes Unternehmen, dessen steile Karriere vor Jahren nur wenige auf dem Bildschirm hatten. Heute zählt Netflix hingegen zu den absoluten Größen der internationalen Medienbranche. Stilgerecht wurde daher die heurige Programmpräsentation analog und online als opulentes Spektakel unter dem Titel „Tudum“ zelebriert. Diese Bezeichnung steht für jenes Geräusch, das beim Start von Serien und Filmen zu hören ist. Was inzwischen einer stattlichen Gruppe von Usern bekannt sein dürfte, belegte jener globale Fan-Event in Brasilien. Dort wurde neben neuen Produktionen auch ein unmissverständliches Signal gesendet: Digitales Bewegtbild bäckt garantiert keine kleinen Brötchen und setzt die klassischen linearen Platzhirsche weiter unter Druck. Netz-Fernsehen genießt inzwischen ungeahnte Popularität, die Geschwindigkeit auf der kompetitiven TV-Überholspur kann sich sehen lassen.

Dort geht es durchaus turbulent zu. Über Langeweile müssen sich die Akteure kaum beklagen, der relativ junge Markt befindet sich in Bewegung. Auch durch eine Entwicklung, die speziell bei der Geiz ist Geil-Fraktion für lange Gesichter sorgt. Allfälliger Unmut betrifft das allseits beliebte Account-Sharing. Diese generöse kostenfreie Mehrfach-Nutzung von Abos ist jetzt in die Diskussion geraten. Branchenprimus Netflix hat bereits reagiert und den Stoppknopf gedrückt. Wer mitschauen will, muss künftig einen Aufpreis zahlen oder schaut durch die Finger…

Von Christian Prenger

Den vollständigen Artikel finden Sie in der aktuellen ExtraDienst-Ausgabe! ExtraDienst Jahres-Abonnement zum Vorzugspreis hier bestellen >>> www.extradienst.at/abo