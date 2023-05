Google-Entwicklerkonferenz dürfte Fokus auf KI setzen

Google wird am Mittwoch (ab 19.00 Uhr) Neuheiten bei seiner Entwicklerkonferenz vorstellen. Erwartet wird bei der Google I/O vor allem ein Fokus auf Künstliche Intelligenz. In den vergangenen Monaten sorgte die von Microsoft mitfinanzierte Entwicklerfirma OpenAI für Aufsehen mit ihrem Chatbot ChatGPT, der Sätze wie ein Mensch formulieren kann. Das bringt Google in Zugzwang, mehr von seinen eigenen Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz öffentlich nutzbar zu machen.

Google hält sich bisher damit zurück, unter Verweis auf einen verantwortungsvollen Einsatz der Technologie. Das „Wall Street Journal“ berichtete vorab, Google wolle unter anderem die Anzeige der Treffer in seiner Suchmaschine mit Hilfe Künstlicher Intelligenz verändern. Speziell solle es dabei um Anfragen gehen, in denen eine Ansammlung von Links als Antwort wenig hilfreich sei. Der Konzern selbst gab bereits bekannt, dass er am Tag der Google I/O sein erstes aufklappbares Smartphone vorstellen wird.

APA/Red.