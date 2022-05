Goldbach vermarktet monitorwerbung

Nach der Vollimplementierung können alle 600 Screens von monitorwerbung über Goldbach programmatisch gebucht werden. Die digitalen Werbeflächen sind großflächig an frequentierten Straßen, an Plätzen mit hohem Fußgängeraufkommen oder in Wartebereichen mit höherer Verweildauer und Aufmerksamkeitsspanne von Tankstellen, Supermärkten und Krankenhäusern platziert. Der geografische Schwerpunkt liegt in Süd- und Westösterreich, aber auch an prominenten Orten im Osten sind die Screens zu finden.

Durch die Erweiterung des Portfolios um die Screens von monitorwerbung kann Goldbach nun auch in den Channels Roadside und City österreichweit programmatisch buchbares Inventar anbieten. In weiterer Folge ist eine Ausweitung der Kooperation auf programmatisch buchbare Screens im Bereich Shopping und Hospitality geplant.