Goldbach Austria holt Phillip Pelz

Zuletzt war der „Digital Advertising Native“, der bereits über mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Vermarktung digitaler Medien verfügt, für United Internet Media als Head of Sales für die Vermarktung von GMX.at und die Leitung der Niederlassung in Österreich verantwortlich.

Zu seinen neuen Aufgaben zählen die Weiterentwicklung der Goldbach Advanced TV-Werbeinventare, die Akquisition neuer Partnersender und der Ausbau der bestehenden Distributionsplattformen und Verbreitungswege. Zusätzlich zum Aufbau des Bereichs Advanced TV wird der studierte Medientechniker im Zuge seiner neuen Tätigkeit auch für Produkt- und Partnerthemen des Bereichs lineares TV zuständig sein.