Goldbach Advanced TV-Studie: Hohe Akzeptanz von Connected TV

Seit den Goldbach-Studien im Jänner und Februar 2022 ist bekannt: Connected TV weist eine hohe Nutzung auf und das in allen Altersklassen. Besonders die jüngere Zielgruppe der 16- bis 49- Jährigen nutzt das Medium mit über 70%. Auffällig hoch sind die Zahlen der Hauhalte mit Kindern: 77% der Personen nutzen hier Connected TV. Täglich verweilen Nutzer*innen knapp 2,5 Stunden bei den Zustatzfunktionen des internetfähigen TV-Geräts. Die Nutzung liegt damit fast gleichauf mit der täglichen Sehdauer von zwei Stunden 45 Minuten im linearen TV. Durchschnittlichsitzen 2,2 Personen vor dem TV-Gerät.

Drei Viertel der Befragten nutzen den Zugang über Smart TV. Mehr als die Hälfte der Haushalte tun dies mit Geräten von Samsung, gefolgt von LG. Über periphere Geräte wie Streaming boxen, TV-Sticks oder Spielknsolen erreicht ein Viertel der Befragten das Internet.

Hohe Nutzung der App- und VOD-Funktion

Laut der Studie 2022 stieg die Nutzung der APP- oder VOD-Zusatzfunktion auf 95% in der Dach-Region. Acht Prozent mehr als im Vorjahr. Streaming-Apps werden in allen Ländern am meisten genutzt und sind bei allen Altergruppen sehr beliebt. TV-Apps sind vor allem bei älteren Zielgruppen (50- bis 69-Jährigen mit 60%) und Musik-Apps bei den Jüngeren (16- bis 29-Jährigen mit 27 %).

Steigende Akzeptanz für Werbung

Nutzer*innen von Connected TV verwenden durchschnittlich 2,3 kostenpflichtige und 3,2 kostenfreie Apps. Dafür werden monatlich zwischen 10 und 29 Euro ausgegeben. 43% der Nutzer*innen nehmen die Werbung im Connected TV-Umfeld wahr. 43% der Nutzer*innen nehmen die Werbung im Connected TV-Umfeld wahr. 52% der 30- bis 49-Jährigen finden Werbung „vollkommen in Ordnung“.

Josef Almer, Managing Director der Goldbach Austria GmbH, zur aktuellen Studie: «Auch im fünften Jahr lässt sich feststellen: Connected TV ist aus dem Home-Entertainment als fixe, dynamisch wachsende Größe nicht mehr wegzudenken.

Goldbach Austria vermarktet neben Online, Mobile, digitaler Außenwerbung und linearem TV auch Advanced TV Angebote in Form von Addressable TV, Connected TV Spots und Smart TV Ads.

APA/Red.