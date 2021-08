go2market erweitert Führungsteam

Ab sofort verstärkt Erich Riegler die Geschäftsleitung von go2market und verantwortet die Bereiche Unternehmensstrategie und das operative Geschäft. Zuletzt war er als Geschäftsführer im Zentraleinkauf der REWE International AG tätig.

Marktforschungs-Supermarkt

go2market arbeitet in Österreich und in Deutschland über ein real-life Marktforschungs-Tool mit stationären Supermärkten, Konsumenten und Herstellern aus aller Welt zusammen. Seine Mitglieder testen sowie bewerten Produkte und tragen mit ihrem Feedback zum wesentlichen Bestandteil für die Entscheidungsträger in der Industrie bei. „Es geht bei uns viel um Markteintritte, aber auch um Imageänderungen, Zielgruppenanalysen oder Preisvergleiche“, so Gründer Thomas Perdolt. „Unsere Performance kann entscheidend dafür sein, ob ein Produkt je das Licht der Öffentlichkeit erblickt.“

