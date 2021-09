ghost.company launcht Kampagne für Rekord-Fenster

Die ghost.company, eine der führenden Kreativ- und Digitalagenturen in Österreich, präsentiert nun eine neue Kampagne für die Firma Rekord-Fenster, die ihre Fenster ausschließlich im Inland fertigt. Genau dieser Aspekt wird auch in der neuen Kampagne, die über TV-, Radio- und Printwerbung umgesetzt werden soll, auf kreative Weise aufgegriffen.

Im Rahmen der Kampagne sollen mit dem Slogan „Das Fenster von hier. Wie wir.“ die Regionalität und emotionale Heimat-Gefühle transportiert werden. Im geplanten Fernsehspot will die ghost.company auf eine Storytelling-Strategie setzen, im Radio sollen in den Köpfen der Rezipienten heimatlich geprägte Bilder entstehen. Die „above the line“-Print-Werbung in (über)regionalen und Online-Medien sowie die plakative Beklebung der Rekord-Fenster-Vans sollen die Kampagne abrunden.

APA/Red.