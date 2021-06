Gewista setzt an der Wiener U-Bahn-Station Stephansplatz Nespresso neu in Szene. Die neue „Flagschiff Boutique“ mit dem Namen Nespresso Atelier befindet sich in der Kärtnerstraße. Für die Bewerbung der Filiale wurde eine Brand Area in Kombination mit digitalen City Lights verwendet. Das Sujet wurde von der Kreativagentur Good Life Crew designt.

PA/red