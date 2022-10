Gewista führt Oberösterreich-Töchter zusammen

Geführt wird das Unternehmen von Christian Urban (USP) und Johann Prem (Progress Werbeland). Urban übernimmt die Gesellschafteranteile von seinem Vater und USP-Gründer Josef Urban. Die neue USP hält auch 50 Prozent der Anteile an der Rolling Board OÖ GmbH. Die restlichen 50 Prozent gehören dem Gutenberg Werbering.

„Allein ist man stark, gemeinsam unschlagbar“, so Urban über die Fusion. „Durch die Verschmelzung beider Unternehmen steigen wir zum größten Anbieter in Oberösterreich auf.“ „Strategische Überlegungen haben uns zur Überzeugung gebracht, dass diese Fusion sehr viele Vorteile bieten wird. In den Bereichen Vertrieb, Montage und Service sind wir mehr als doppelt so groß wie bisher“, erläutert Prem.