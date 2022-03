Gerety Awards: Deadline verschoben

Mit der neuen Kategorie soll die Kreativität hervorgehoben werden, die in die B2B-Werbung einfließt und zumeist unter dem Radar bleibt. „B2B-Marketing als das ungeliebte Stiefkind zu behandeln, gehört der Vergangenheit an. Die Erkenntnis, dass wir in einer globalisierten Welt leben, in der Unternehmen Beziehungen zu Partnern auf der ganzen Welt aufbauen müssen, eröffnet ein riesiges Feld an kreativen Möglichkeiten“, so Jurymitglied und DODO-Gründerin Katharina Maun zur Cut-Erweiterung.

Zugleich wurde auch die Deadline nach hinten verschoben. Einreichungen zu den Gerety Awards sind nun bis spätestens 15. April möglich. Die Shortlist soll im Juni veröffentlicht werden.