Gen Z in den USA nutzt TikTok für Web-Suche

TikTok ist die Suchmaschine der Wahl für mehr als die Hälfte der Gen Z und beeinflusst ihre Kaufentscheidungen deutlich öfter als jede andere Plattform, wie eine Studie von Her Campus Media zeigt. Obwohl Google mit 77,5 Prozent die Suche in den USA dominiert und weltweit 83,5 Prozent erzielt, wird TikTok von dem Unternehmen als zunehmende Bedrohung bereits wahrgenommen. Das sei auch darauf zurückzuführen, dass TikTok bereits Werbung in den Suchergebnissen platziert hat. Die Online-Unfrage hat 1.821 Reaktionen erreicht. 100 Prozent der Teilnehmer kommen aus den USA. 97 Prozent der Befragten sind Frauen, knapp zwei Drittel College-Studenten vor dem ersten Abschluss.

TikTok-Suche statt Google

74 Prozent der Gen Z nutzen demnach die Suche bei TikTok und 51 Prozent geben TikTok und nicht Google den Vorzug bei der Suche. Die drei wichtigsten Gründe dafür: Das Videoformat der Ergebnisse (69 Prozent), zuordenbarere Antworten (65 Prozent) und personalisierte Antworten mit einem Prozentsatz von 47 Prozent. Der Hashtag „#TikTokMadeMeBuyIt“ hat mit 12,4 Mrd. Views von Videos eine riesige Verbreitung. Fast drei von vier Vertretern kaufen in der Regel ein Produkt, nachdem sie es auf dieser Plattform gesehen haben. Tiktok beeinflusst auch bei 62 Prozent der Befragten Kaufentscheidungen. Das entspricht einem Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zu der letzten Umfrage von Her Campus Media aus dem Jahr 2022.

Die Gen Z verlässt sich bei Kaufideen, beim Entdecken von neuen Marken und Produkten sehr stark auf soziale Medien. 61 Prozent sagen, dass sie Influencern und Marken mehr vertrauen als den Empfehlungen von der Familie oder Freunden. 70,34 Prozent setzen dabei auf Influencer, 62,31 Prozent bauen auf Marken und nur 61,17 Prozent hören auf jemandem, dem sie vertrauen. Bei der Gen Z verfügen TikTok und Instagram über unterschiedliche Marktanteile. TikTok liegt beim Ansehen von Video Content an erster Stelle. Instagram gewinnt jedoch bei der täglichen Nutzung. 76 Prozent der jungen Menschen schauen lieber auf Tiktok Videos. Das entspricht seit 2022 einem Zuwachs von 18 Prozent.

PTE/Red.