Gefakte FDP-Plakate zu Neun-Euro-Ticket

Wie FaktuM und FM berichteten, stellt sich der deutsche Finanzminister, Christian Lindner, gegen die Weiterführung des Neun-Euro-Tickets und spricht in diesem Rahmen von einer „Gratismentalität“ der Deutschen. Diese Aussage sorgte in der Bevölkerung für Kritik. Nun hat die deutsche Polizei in Düsseldorf offensichtlich gefälschte Plakate mit einer Aussage von FDP-Chef Lindner zum Neun-Euro-Ticket sichergestellt. Wie der Polizeisprecher am Montag mitteilte, habe der Staatsschutz die Ermittlung bereits aufgenommen.

Auf dem Plakat wird Lindner im Zusammenhang mit dem Neun-Euro-Ticket zitiert mit „Kein Geld für ÖPNV? Sollen sie doch Porsche fahren“. Die ÖPNV steht für „Öffentlicher Personennahverkehr“. Die Aussage scheint angelehnt an eine angebliche Äußerung von Marie Antoinette, die ihr immer wieder in den Mund gelegt wird: „Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen!“ Auch wenn die damalige Adlige dies niemals gesagt hat, gilt es als Sinnbild für das Unverständnis der adligen Elite des Ancien Régime gegenüber den sozialen Problemen der Zeit.

In der Diskussion um eine Nachfolgelösung für das Neun-Euro-Ticket hatte Deutschlands Finanzminister deutlich gemacht, dass für eine Weiterführung des Tickets keine Mittel bereit stünden. Er sei von einer „Gratismentalität à la bedingungsloses Grundeinkommen“ auch im öffentlichen Nahverkehr nicht überzeugt.

Das Neun-Euro-Ticket ist ein einmaliges und zeitlich begrenztes Sonderangebot und gilt deutschlandweit in Bussen und Bahnen – mit Ausnahmen – im Nah-und Regionalverkehr für die Monate Juni, Juli und August 2022. Das Ticket ist Teil eines Entlastungspakets der Regierung von Olaf Scholz (SPD).

APA/ Red.