Gamer kaufen Spiele am liebsten als Download

Der Kauf von PC- und Konsolenspielen als Download ist für viele Spieler in Deutschland zum beliebtesten Weg geworden, Games zu erwerben: Sechs von zehn Computer- und Videospielen kaufen die Deutschen als Download, wie eine neue Analyse des game – Verband der deutschen Games-Branche zeigt.

Download-Käufe stabil

So beträgt der Anteil der Download-Käufe am Absatz im Jahr 2022 rund 59 Prozent und bleibt damit seit drei Jahren stabil, nach einem großen Sprung im ersten Corona-Jahr 2020. Games für Spielekonsolen kaufen Spieler in Deutschland in der Mehrzahl nicht als Download, sondern auf Datenträgern wie Discs online oder im klassischen Handel. 2022 wurden 63 Prozent als physische Kopien gekauft – ähnlich viel wie in den beiden Jahren zuvor.

Noch deutlicher ist die Entwicklung bei den PC-Spielen, die mittlerweile fast ausschließlich als Download erworben werden: Der Download-Anteil bei Games für den PC wächst sogar immer weiter und betrug im vergangenen Jahr 97 Prozent – ein Anstieg von vier Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

2022 zehn Mrd. Euro Umsatz

Vor allem Jüngere greifen beim Spielekauf öfter auf Downloads zurück, die Älteren setzen lieber auf Datenträger. So kaufen die 20- bis 29- jährigen plattformübergreifend rund drei von vier ihrer Games als Download. Besonders beliebt ist der Kauf auf Datenträger wiederum bei der Altersgruppe ab 50 Jahren: Als physische Kopien kaufen die 50- bis 59-Jährigen mehr als die Hälfte ihrer Games. Noch deutlicher ist die Tendenz bei den über 60-Jährigen: 65 Prozent erwerben sie auf Datenträgern.

2022 stieg der Umsatz mit Games, Gaming-Hardware und Gaming-Online-Services 2022 weiter um ein Prozent auf 9,87 Mrd. Euro. Einer der wichtigsten Umsatztreiber bleibt der Teilmarkt mit Games für PC, Spielekonsole und Mobilgeräte, also dem Verkauf von Computer- und Videospielen sowie In-Game- und In-App-Käufen. Insgesamt wächst dieses Marktsegment um rund ein Prozent auf 5,5 Mrd. Euro.

Weiterhin stark gewachsen ist das Marktsegment der Gaming-Online-Services wie etwa Gaming-Abo-Dienste, dessen Umsatz um 20 Prozent auf 866 Mio. Euro gestiegen ist. Leicht rückläufig ist 2022 das Marktsegment der Games-Hardware, das um rund drei Prozent auf 3,5 Mrd. Euro zurückgegangen ist.

PTE/Red.