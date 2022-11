Foxconn erweitert iPhone-Kapazitäten in Indien

Laut Experten will die Firma Foxconn ihre Kapazitäten in Indien für die Apple-Zulieferung vergrößern. Somit besteht die Hoffnung, die Produktionsprobleme in China geradezubiegen. Der Konzern in Taiwan hat vor in den nächsten zwei Jahren ihre Kapazität auf 70.000 zu erhöhen. Dies wäre eine Vervierfachung der Angestellten. Informationen dazu kommen von vertrauten Regierungsbeamten aus Indien.

Aufgrund der aktuellen Coronamaßnahmen in China müssen sich Apple-Kunden auf eine Verzögerung der Lieferung des Modells iPhone 14 einstellen. Als wichtiger Apple-Lieferant ist Foxconn für 70% der iPhone-Produktion auf der ganzen Welt zuständig. Der Großteil dieser Produkte wird in dem chinesischen Werk der Stadt Zhengzhou entwickelt. Allein in diesem Werk arbeiten bis zu 200.000 Menschen. Wegen des jetzigen Lockdowns ist die Produktion in diesem Werk sehr eingeschränkt.

