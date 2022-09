Fox: Super Bowl fast ausverkauft

Super Bowl – das bedeutet fast jährlich Rekorde. Weniger für die Spieler als mehr für die TV-Anstalten, die das Spiel übertragen. In diesem Jahr ist das wieder Fox, nachdem NBC im vorigen Jahr zum Zug kam. Im Jahr darauf ist dann wieder CBS dran.

Die Stationen, die sich jedes Jahr abwechseln, treiben sich damit gegenseitig weiter. Voriges Jahr hatte NBC die Nase vorne. Der Sender konnte den Ausverkauf des Werbeinventars des Sportereignisses zu einem so frühen Zeitpunkt wie noch nie verkünden. Und auch Rekordpreise: Durchschnittlich wurden 6,5 Mio. US-Dollar pro 30 Sekunden bezahlt.

Heuer ist es an Fox, dieses zu übertrumpfen. Und die Chancen dazu stehen nicht schlecht. Bis jetzt wurden laut dem Sender 95 Prozent des In-Game-Inventars verkauft. Wer also noch im Spiel dabei sein will, muss sich beeilen. Allerdings auch einen Preis so hoch wie nie abdrücken. Mehr als 7 Mio. Dollar werden diesmal für einen Spot fällig.

Wem das zu teuer ist, der muss noch ein bisschen warten. Sind die besten Plätze weg, wird das Inventar traditionsgemäß in den letzten Monaten noch einmal erweitert. Und zwar „rund um das Spiel“. Ausgetragen wird dieses am 12. Februar 2023 im State Farm Stadium in Glendale, Arizona.