Fotograf Bruna gewann Sportjournalistenpreis

Der österreichische Sportjournalistenpreis geht in diesem Jahr an den epa-Fotografen Christian Bruna. Sports Media Austria (SMA), die Vereinigung der österreichischen Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, vergab den Preis für das Foto mit dem Titel „Focused on Gold“. Es zeigt einen besonderen Blick auf einen Speerwerfer bei den Olympischen Spielen in Tokio. Die Auszeichnung ist mit einem von Coca-Cola gesponserten Siegerscheck in der Höhe von 2.000 Euro dotiert.

Die weiteren Klassensieger sind Markku Datler (Print/“Die Presse“), Martin Schauhuber (Multimedia/“Der Standard“), Lorenz Kirchschlager/Simon-Peter Charamza (Audio/KaffeehausTALK) und Nik Mahatsek/Nik Strecha (TV/twoniksfilm/Servus/TV). Diese erhielten jeweils einen Scheck über 1.000 Euro. Der Nachwuchs-Award – und somit ein Preisgeld von 500 Euro – ging an den Fotografen Lukas Huter.

APA/Red.