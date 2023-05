Forum Media Planung will mehr klassisches Media diskutieren

Das Ergebnis: Die Mitglieder wünschen sich einen stärkeren Fokus auf klassische Mediathemen sowie mehr Austausch mit unterschiedlichen Berufs- und Altersgruppen. „Das zeigt uns einerseits, dass unsere Mitglieder motiviert sind, mitzugestalten und hilft uns andererseits, rasch auf die Anliegen und Bedürfnisse unserer Branche einzugehen. Wir wollen eine sichtbare, lebendige Austauschplattform bieten, um die Bedeutung von Media für die Wirtschaft klar zu positionieren“, so Vorstandsvorsitzende Petra Hofstätter. „Wir werden uns in Zukunft wieder verstärkt auf unsere Kernkompetenz – die Mediabranche – fokussieren, denn wir sind der einzige Verein, der Mediainteressierten ein Forum für Neuigkeiten und Trends bietet. Unsere Kernziele sind es, künftig noch aktiver zuzuhören und unsere Mitglieder stärker miteinzubeziehen“, schließt Co-Vorstandsvorsitzende Katharina Fröhlich aus der Umfrage.

Als eine der ersten Maßnahmen wurde etwa im Vorfeld des jüngsten FMP TALKs zum Thema Agenturpitch eine Stimmungsumfrage unter den Gästen durchgeführt. Die Ergebnisse flossen direkt in den Talk ein.

Künftig sollen wieder verstärkt klassische Mediafragen auf der FMP TALK Agenda stehen. Dabei will der Vorstand nicht nur eine Vielfalt an Themen, sondern auch an Gästen bieten. Personen aus unterschiedlichen Fachbereichen, Branchen, aber auch Altersgruppen sollen unterschiedliche Betrachtungsweisen zum jeweiligen Thema bieten.

Zudem will man sich mehr um den Nachwuchs kümmern. Das FMP plant daher etwa eine eigene TALK-Veranstaltung gemeinsam mit Newcomern der Branche im Herbst.