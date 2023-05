Ford einigt sich mit Tesla auf Nutzung von Ladestationen

Der US-Autobauer Ford hat sich mit Tesla auf die gemeinsame Nutzung von Ladestationen in den USA geeinigt. Wie das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, werden die Besitzer seiner E-Autos ihre Wagen zum Jahresbeginn 2024 an mehr als 12.000 Tesla-Stationen aufladen können.

„Wir lieben die Standorte, wir lieben die Zuverlässigkeit, Ihre Routing-Software, die Benutzerfreundlichkeit des Steckers, die Zuverlässigkeit“, sagte Ford-CEO Jim Farley während eines Gesprächs mit Tesla-CEO Elon Musk auf Twitter Spaces. Ein von Tesla entwickelter Adapter soll Ford-Elektrofahrzeugen Zugang zu Teslas V3-Superchargern verschaffen.

Ford will seine E-Autos außerdem ab 2025 mit dem Teslas Ladestandard ausstatten. Die Vereinbarung macht Ford zum ersten großen Automobilhersteller, der Teslas Ladestandard einsetzt und damit Zugang zum größten Netz von Hochgeschwindigkeits-Ladestationen in den Vereinigten Staaten erhält. Tesla erklärte bereits im November vergangenen Jahres, seine Ladesysteme auch anderen Autoherstellern und Betreibern von Ladestationen zur Verfügung stellen zu wollen.

APA/Red.