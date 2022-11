Forbes führt Übernahmegespräche mit Investorengruppe

Einzelheiten über den Wert des Geschäfts wurden nicht genannt. Im August hatte Forbes die Citigroup mit der Abwicklung des Verkaufs beauftragt.

Die Zeitung New York Times berichtete zuvor unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Forbes bei einem Verkauf mindestens 800 Millionen Dollar erzielen wolle. Der endgültige Verkaufspreis werde jedoch wahrscheinlich unter diesem Betrag liegen, hieß es in dem Bericht weiter. Forbes hatte im Juni den geplanten Sprung an die Wall Street durch den Börsenmantel (Spac) Magnum Opus Acquisition abgesagt.

Forbes, eines der ältesten Medienunternehmen in den Vereinigten Staaten, erreicht mit seinem gleichnamigen Leitmagazin rund fünf Millionen Leser. Das 1917 von B.C. Forbes gegründete Magazin ist für seine jährliche Liste der reichsten Menschen der Welt bekannt. Angesichts rückläufiger Einnahmen aus dem Printbereich hat das Unternehmen einen digitalen Wandel vollzogen und sich auf den Ausbau von Kernbereichen und Live-Events konzentriert. Die digitale Plattform erreicht eigenen Angaben zufolge inzwischen mehr als 140 Millionen Menschen.

apa