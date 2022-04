Förderrichtlinien für Medien-Digitalisierungsförderung

Mit der Förderung soll der Auf- und Ausbau des digitalen Angebots in der heimischen Medienlandschaft unterstützt werden. Regulär schüttet die RTR jährlich 20 Mio. Euro aus, heuer allerdings 54 Mio. Euro. Bis zu einem Drittel der Gesamtmittel sind für Anreizförderung (in regulären Jahren ca. 6,7 Mio. Euro) vorgesehen, wobei ein Prozent davon für Volksgruppenzeitungen reserviert ist. Auf Projektförderung entfallen die verbleibenden zwei Drittel (in regulären Jahren ca. 13,3 Mio. Euro), wobei drei Förderziele festgehalten wurden: Für digitale Transformation sind 72,5 Prozent der Projektförderung vorgesehen, für Digital-Journalismus 12,5 Prozent und für Jugendschutz sowie Barrierefreiheit 15 Prozent.