Focus: Stabiler Juli

Das erste Halbjahr war für die Werbewirtschaft kein schönes. Da atmet man schon auf, wenn der Rückgang fast nicht mehr wahrnehmbar ist. Wie etwa im Juli.

Manche hatten sogar Grund zum Jubeln. Wie etwa Kino. Dort lagen die Werbeaktivitäten um fast 100 Prozent über jenen des Juli 2022. Oder Online. Einen Zuwachs von 12,9 Prozent registrierte Focus dort. Dabei sind diverse Spezialitäten wie Suchmaschinenmarketing oder Social Media noch gar nicht eingerechnet. Und auch Außenwerbung entfaltet mehr Aktivitäten. Hier sind es vor allem Ambient Media mit einem Plus von 100,9 Prozent und Digital Out of Home mit einem Plus von 67 Prozent.

Weniger zum Jubeln gibt es dafür für das Radio. Um 9,4 Prozent gingen hier die Werbeaktivitäten zurück. Wobei es beim ORF 15,8 Prozent weniger waren, bei den Privaten 2,2 Prozent. Und auch TV Total beißt dieses Mal um 2,1 Prozent ab. Hier trifft es die Privaten mit einem Minus von 2,2 Prozent etwas mehr. Die Aktivitäten beim ORF gingen dagegen nur um 1,7 Prozent zurück. Presse Total kommt auf Minus 3,2 Prozent.

Der Bereich Below-the-Line kommt vorerst auf ein Minus von 6,2 Prozent. Denn hier ist derzeit nur Direct Marketing einbezogen. Die Sponsoring-Abrechnung steht noch aus. Und dürfte die Below-the-Line-Bilanz etwas verbessern.