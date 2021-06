Heute war der erste Tag des Huawei Intelligent Finance Summit 2021 in Shanghai mit dem Thema „Accelerate Financial Digitization, New Value Together“ („Finanzielle Digitalisierung beschleunigen, gemeinsam neue Werte schaffen“). Die zweitägige Veranstaltung zog mehr als 3.000 Kunden aus der weltweiten Finanzbranche, Partner, Branchenexperten und Medien an. Huawei legte dar, wie Finanzinstitute Technologien nutzen können, um die Branche und das Angebot an Dienstleistungen zu verbessern, indem sie ein agiles und intelligentes Ökosystem aufbauen und sich letztlich in digital-fähige Eco-Unternehmen verwandeln. Huawei präsentierte drei strategische Initiativen für die Arbeit im Finanzsektor: die vollständige Einführung von Cloud-nativer Technologie, die Diversifizierung und Verbesserung von Anwendungsfällen innerhalb der Branche, und die Zusammenführung verschiedener SaaS-Produkte, um den Finanzinstituten dabei zu helfen, bessere digitale Unternehmen zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:https://e.huawei.com/ topic/2021-event-fsi-summit/en/index.html

7. 6. 2021 / gab