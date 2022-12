Festblick lädt zum Ottakringer Weihnachtszauber

Festblick, das ist die neue Agentur, die sich auf Großevents spezialisieren will. Dahinter stehen zwei Unternehmen, die schon länger in der Branche tätig sind. Zum einen MICE & Men, die etwa für die Game City tätig sind. Zum anderen Event&Rent, spezialisiert auf Produktion und Gastronomie-Konzeptionierung von Veranstaltungen. Deren Geschäftsführer, Tarek Sharif von MICE & Men sowie Arthur Kreiml von Event&Rent, haben sich für ihr neues Projekt mit Corin Quint (Event&Rent) und David Wagner zusammengetan. „Wir wollen Plätze und Orte beleben und mit neuen sowie innovativen Eventformaten Frequenz generieren. Unsere Stärke ist, dass wir Produktion, Gastronomie und Marketing aus einer Hand bieten können, mit hohem direktem Involvement der Gesellschafter“, so Sharif. Als potenzielle Kunden werden dabei Städte oder Gemeinden, die Weihnachtsmärkte oder Frühlingsfeste veranstalten wollen, große Unternehmen, die ihre Mitarbeiter mit einer kreativen Weihnachtsfeier oder einem ausgefallenen Sommerfest begeistern möchten, bis hin zu Shopping-Centern, die ihre Frequenz durch Special Events erhöhen wollen, definiert.

Als erstes Projekt wurde der Ottakringer Weihnachtszauber auf die Beine gestellt. Auf dem Gelände der Ottakringer Brauerei wurden dafür eigene Chalets aufgebaut, in denen regionale und nachhaltige Handwerkskunst präsentiert wird. Dazu wurde ein Familienprogramm erstellt, das neben speziellen Angeboten auch eine Fassl-Rutsche oder ein Kinderkarussell umfasst. Die Erwachsenen können sich beim Eisstockschießen eine Auszeit gönnen. Geöffnet ist der Zauber noch bis 23. Dezember, jeweils von Donnerstag bis Sonntag.