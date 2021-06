exxpress.at startet mit TV-Sender

Das Mitte März ins Leben gerufene Onlinemedium exxpress.at wird morgen, Mittwoch, seinen geplanten TV-Sender starten. Ab 7 Uhr steht für drei Stunden die Newsshow „exxpresso“ am Programm von exxpressTV. Dabei sollen Nachrichten, Liveeinstiege, Sport und Wetter geboten werden. Neben Tanja Pfaffeneder und Clemens Haipl wird auch Chefredakteur Richard Schmitt in der Show zu sehen sein.

Im Anschluss berichten exxpressTV-Reporter von aktuellen Großereignissen und „den besten Polit-Events“. Mittags ist ein News-Update geplant, bevor eine halbe Stunde „exxpress-Society“ auf dem Programm steht. Am Nachmittag wolle man Platz für Kooperationspartner wie MediaShop, Werbebeiträge, aber auch aktuelle Berichterstattung halten, erklärte Schmitt der APA. Am späten Nachmittag und frühen Abend sind weitere Nachrichten- und Society-Formate sowie eine Wettershow angekündigt.

Um 19.50 Uhr wird Anna Chiara Maria Schreyer erstmals die „große News-Show am Abend“ namens „10 vor 8“ präsentieren. Das Hauptabendprogramm, aber auch die Berichterstattung am Vormittag variiert laut Schmitt von Tag zu Tag. Am Mittwoch steht um 20.15 Uhr „exxpress History“ an.

ExxpressTV soll zunächst über die exxpress.at-Webseite abrufbar sein, wenige Tage später auch im Kabelkanal. Das Studio befindet sich im Wiener Museumsquartier, wo auch die Redaktion von exxpress.at angesiedelt ist.

