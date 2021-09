Expertenmagazin „Der Pragmaticus“ startet

Gemäß dem Motto „Pragmatismus statt Ideologie, unaufgeregter Tonfall statt Alarmismus“ sollen neue Blickwinkel auf aktuelle Fragen gewährt werden. Eine optimistische, auf einem humanistischen Weltbild basierende Grundhaltung, stehe dabei im Fokus. Als Aufgabe wird definiert, „faktenbasierte Informationen und Orientierung in einer Zeit zu bieten, die von Erregungsjournalismus, Verkürzung und Zuspitzung geprägt ist.“

Fokus Pragratismus

„Unser Ziel ist, realistisch an Situationen heranzugehen und nicht in vorgefertigten Modellen zu denken. Kurz: pragmatisch zu handeln“, wird der Initiator und Herausgeber des Mediums, Prinz Michael von und zu Liechtenstein, der auch die für Entscheidungsträger ausgerichtete Plattform Geopolitical Intelligence Services (GIS) lancierte, zitiert. Menschen seien angewiesen auf seriöse Informationsquellen, aus denen sie rasch und unkompliziert Wissen ziehen können, um Ereignisse in dieser Welt zu durchschauen, so Liechtenstein.