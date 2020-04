Neue Termine

Angepasst an die Corona-Krise hat die MG MedienGruppe nun die Termine der kommenden Ausgaben überarbeitet. Die gute Nachricht vorab: Obwohl unser Verlag mit FaktuM, der größten Reisezeitschrift des Landes, und der Gastronomie/Hotellerie Zeitschrift FM Titel in just jenen Branchen hat, die von der Krise am allerstärksten betroffen sind, werden wir

alle Ausgaben wie geplant im ersten Halbjahr auf den Markt bringen.

Die Ausgabe ExtraDienst 5-6 erscheint um wenige Tage verspätet, und zwar statt wie geplant am 25.5. am 5.6. Der Anzeigenschluss für diese Ausgabe ist der 27.5.

Die Ausgabe ExtraDienst 6-7 erscheint am 17.7. , etwas später als geplant. Anzeigenschluss ist der 8.7.

FaktuM erscheint etwas früher als geplant, und zwar am 12.6. Anzeigenschluss ist der 3.6.

Und Elite erscheint etwas später als geplant – am 19.6. Anzeigenschluss ist der 10.6.

Vielen Dank für Ihre diesbezügliche Unterstützung und Ihr Verständnis. Ach ja – und damit wir nicht vergessen, Ihnen zu erzählen – die Ausgabe ExtraDienst 5-6/2020 ist unser Jubiläumsheft: Es ist der 700. (in Worten siebenhundertste) ExtraDienst, den der Mucha Verlag bzw. die MG MedienGruppe auf den Markt bringt. Seit 1982, 38 Jahren, ist der ExtraDienst nun Ihr treuer, stetiger, kritischer, unangepasster, höchste erfolgreicher Begleiter durch das Werbe-, Medien- und Kommunikationsgeschehen. Deswegen: Lassen Sie sich von unserer Freude darüber in unserem Jubiläumsheft anstecken. Und stoßen Sie mit uns virtuell an.

Ihre ED-Redaktion